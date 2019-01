Postskriptum: Schnell in die Welt — und in den Stau

Schnell in die Welt — und in den Stau

Ratingen In Sachen schnelles Internet wird Ratingen langsam aus der Steinzeit geholt. Auch für viele Freiberufler, die meist daheim arbeiten, ist eine flotte Anbindung existenziell. Leider bremst die örtliche Verkehrsinfrastruktur den Fortschritt wieder aus.

Wer sich selbst zu helfen weiß, ist meist in der besseren Lage. Seit vielen Jahren leidet Ratingen unter, gelinde gesagt, miserablen Anbindungen, was das Internet angeht. Man erinnert sich, dass es einst in Breitscheid-Nord mal ganz, ganz übel war: Dort mussten sich die Bits und Bytes durch einen einsamen Kupferdraht der Telekom quälen. Dann starteten die Stadtwerke dort ihr Pilotprojekt und staunten nicht schlecht über die Nachfrage.