Unter-uns-Star Jens Hajek „Fast jeder Song erzählt eine Geschichte“

Jens Hajek wurde 1968 in Ratingen geboren und wollte eigentlich Lehrer für Sport und Englisch werden. Doch schon während seines Studiums schlägt sein Herz fürs Theater und statt im Klassenzimmer steht er lieber auf der Bühne. Es folgen Engagements am Theater in Neuss, Komödie Düsseldorf, am Alten Schauspielhaus in Stuttgart, Theater am Dom in Köln, Contra-Kreis-Theater in Bonn, Theater an der Kö in Düsseldorf. Im September 2020 stand er mit zwei weiteren Ratinger Schauspielern, Rolf Berg und Alexander von der Groeben in seiner Heimatstadt auf der Bühne.