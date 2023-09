Theater in Ratingen Aufführung des Schauspiels Olympia nach einem Roman von Volker Kutscher

Absoluter Pflichttermin für alle Fans der deutschen Serie „Babylon Berlin“: Das Ensemble Hamburger Kammerspiele/Altonaer Theater führt am Mittwoch, 27. September, um 20 Uhr in der Stadthalle an der Schützenstraße 1 das Schauspiel „Olympia“ nach dem Kriminalroman von Volker Kutscher auf.