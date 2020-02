Turnier : Schach-Stadtmeister stehen fest

Ratingen Ralf Gräber, Petra Weck und Boris Brosig (Blitzschach) hatten die Nase vorn.

(RP) Ralf Gräber ist der neue Ratinger Stadtmeister und erhielt jetzt in einer kleinen Feierstunde den Stadtpokal von Bürgermeister Pesch überreicht.

Stattgefunden hatte das dreimonatige Turnier wie immer in den Räumlichkeiten des Städtischen Jugendhauses am Stadionring. Der Vorsitzende des Ratinger Schachklubs Klaus Trommer nahm dies zum Anlass dem Bürgermeister stellvertretend für die Stadt Ratingen für die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten zu danken. Diese kommen vor allem den zahlreichen Jugendlichen des RSK, der in diesem Jahr sein 70jähriges Jubiläum feiert, zu Gute.