Naturbühne Blauer See Die Sanierungsarbeiten haben begonnen

Seit 24 Jahren gibt es die Veranstaltung „Sommertheater auf der Naturbühne Blauer See in Ratingen“. Und seit 24 Jahren begeistert Theaterconcept das kleine und große Publikum. In den Jahren 2020/2021 (Corona) konnte die Truppe nur unter massiven Einschränkungen spielen. Sie hat den Stürmen Kyrill (2007) und Ela (2014), und so mancher Hitzeperiode getrotzt. Theaterconcept hat all diese schwierigen Phasen überstanden. Zum ersten Mal seit 24 Jahren war man nun gezwungen, die komplette Saison 2024 abzusagen. Um so mehr hofft Theaterconcept, im nächsten Jahr wie geplant „Die Biene Maja“ auf die Bühne zu bringen.