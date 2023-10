Rat entscheidet einstimmig Sanierung der Stadtmauer geht weiter

Für die bisherige Sanierung der Stadtmauer an der Grabenstraße stellt die Stadt zusätzlich 148.000 Euro zur Verfügung. Im Zuge der seit einigen Monaten laufenden Sanierungsarbeiten zwischen Trinsenturm und Minoritenstraße hatte sich gezeigt, dass die Schäden an der Mauer größer als gedacht sind. Im Inneren der Mauer fanden die Arbeiter statt der vermuteten Steine größere Mengen an Schutt vor. Dadurch musste deutlich mehr Material als ursprünglich veranschlagt ausgetauscht werden.