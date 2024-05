Sanierung der Autobahnbrücke Brachter Straße „Arbeiten können nicht aufgeschoben werden“

Die Gesamtinstandsetzung der Brücke Brachter Straße hat begonnen. Bereits in der Woche ab dem 22. April wurden über Baustellen kürzerer Dauer auf der A3 die Gerüste für die Abbrucharbeiten montiert sowie die Instandsetzung der Unteransicht des Brückenüberbaus durchgeführt. Ab Anfang Juni werden die eigentlichen Instandsetzungsarbeiten an der Brücke begonnen. Es handelt sich um eine umfangreiche Gesamtinstandsetzung mit Erneuerung des Fahrbahnübergangs, der Entwässerung, der Geländer, der Schutzplanken, der Abdichtung und des Belags, sowie Betoninstandsetzungen am gesamten Bauwerk.