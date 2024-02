Museum Ratingen Ausstellung „Künstlerräume“ läuft länger

Malerei des Ratinger Künstlers Peter Brüning aus seiner gestisch-informellen Phase wird zusammen mit Arbeiten gezeigt, die ab 1964 in eine reduziertere Bildsprache mit signalhaften Zeichen übergehen. Atelieraufnahmen der 1960er-Jahre von Maren Heyne und Manfred Leve bereichern die malerischen und plastischen Werke. Von Emil Schumacher präsentiert das Museum Ratingen Werke aus den 1980er-Jahren. Souverän verwendet der abstrakte Maler pastos aufgetragene Farbe, leuchtende Pigmente, kontrastierendes Schwarz. Ralf Cohen und Barbara Klemm haben ihn in Aktion fotografiert. Filmemacher Werner Raeune veranschaulicht in bewegten Bildern beispielhaft den kreativen Prozess.