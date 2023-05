Probier’s mal mit Gemütlichkeit Mogli, Balu und die wilde Affenbande am Blauen See

Schon einmal brachte die Theatertruppe die Geschichte um den Jungen Mogli auf die Bühne. Doch eine Kopie des Stückes von 2015 wird es nicht. „Sprachlich haben wir das Stück an die heutige Zeit angepasst“, so Regisseur Ralph Reiniger. So wird Mogli am Blauen See diesmal zeitgemäß von zwei Wölfinnen groß gezogen.