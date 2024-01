Der Arbeitsmarkt in Ratingen Arbeitslosenquote sinkt leicht

Der Arbeitsmarkt entwickelt sich in den Städten im Kreis Mettmann sehr unterschiedlich. So verzeichnet Hilden einen Zuwachs an Arbeitslosen innerhalb eines Jahres von vier Prozent, sind es in Langenfeld sogar 17,5 Prozent. Ratingen liegt mit plus 7,4 Prozent im Mittelfeld. Die höchste Arbeitslosenquote im Kreis Mettmann hat Mettmann mit 6,8 Prozent, gefolgt von Ratingen mit 6,6 Prozent und dem Verbund der drei Städte Heiligenhaus, Velbert und Wülfrath mit ebenfalls 6,6 Prozent. Hilden liegt mit 6,1 Prozent unter dem Durchschnitt des Kreises. Insgesamt sieg jedoch in allen Kreisstädten die Zahl der Arbeitslosen und damit auch die Quote im Vergleich zu Dezember 2022 an.