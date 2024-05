Autor ist gebürtiger Ratinger Ein Flip-Flop trifft ins Schwarze

„Die Idee für mein Buch bekam ich am Strand. Ich sah einen Rollstuhlfahrer und fragte mich, wie sich wohl jemand fühlt, der am Strand in einem Rollstuhl sitzt“, erklärte der Autor den faszinierten Jugendlichen die Idee für sein Buch. Bertram startete mit ganz persönlichen Worten und tauchte anschließend mit den jungen Zuhörern ein in die Geschichte des zwölfjährigen Protagonisten Carl, der seit einem Autounfall im Rollstuhl sitzt und während seines Ostseeurlaubs die gleichaltrige Fee kennen lernt, deren Flip-Flop Carl am Kopf trifft. Ab diesem Moment beginnt eine Freundschaft, die mit viel Tiefe rund um das Thema Inklusion rasant und dennoch einfühlsam dargestellt wird.