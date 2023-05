Lesung für Schüler Autor Rüdiger Bertram besucht Liebfrauenschüler

() Auch in diesem Jahr legte er auf seiner Lesereise einen literarischen Boxenstopp in der Liebfrauenschule ein und begeisterte sein jugendliches Publikum: Der in Ratingen geborene bekannte Kinder- und Jugendbuchautor Rüdiger Bertram machte erneut Halt in der Aula der LFS Ratingen und nahm die Schüler der Jahrgangsstufe sieben mit auf eine große literarische Reise, die über einen legendären Gebirgspfad durch die Pyrenäen führte. Diesmal las Bertram er aus seinem erfolgreich verfilmten Roman „Der Pfad“ vor, der schildert, wie ein Vater mit seinem Sohn riskiert, über das zwischen Spanien und Frankreich liegende Grenzgebirge vor den Nazis zu fliehen. Spannung und höchste Aufmerksamkeit waren also garantiert.