Schwan aus Ratingen lebt jetzt in Neuss Angeschossener Schwan bleibt in Pflegestation

Wenige Tage später dann der große Moment. Die Schwanendame wurde zum Grünen See zurückgebracht. Doch die Hoffnung einer glücklichen Familienzusammenführung wurde jäh zerstört. „Das Jungtier ging sofort auf sie los, biss und vertreib sie“, berichtet die Ratingerin. Die Schwanendame rettete sich an Land auf einen Hügel, stand jedoch sichtlich unter Stress und wollte nicht mehr fressen. Eine Medikamentengabe war so unmöglich.