Kartenverlosung : RP verlost Karten für Bläck Fööss-Konzert

Ratingen Die Kölner Stimmungstruppe spielt zugunsten der Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann.

(RP) Für den guten Zweck kommen am Sonntag, 26. Mai, die Bläck Fööss nach Ratingen in die Stadthalle. Die Band ist der Stiftung Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann bereits seit 2003 verbunden und spielt nun das 5. Benefizkonzert zugunsten der Stiftung. Für das Bläck Fööss-Konzert verlost die RP heute Freikarten.

Ein großer Teil der Ticketerlöse geht an die Stiftung Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann, welche viele wichtige Projekte für Menschen mit Behinderung unterstützt. Durch die Ausschüttungen der Stiftung konnten beispielsweise ein Snoozelraum, Paralleltandems, Ausflüge und spezielle Zimmerausstattungen finanziert werden.

Beginn ist um 18 Uhr. Die Tickets kosten 22 Euro plus VVK-Gebühren und sind bei Eventim, Westticket, im Ticketbüro des Kulturamts und an allen Vorverkaufsstellen erhältlich. Es wird eine Abendkasse geben. Schirmherr ist Bürgermeister Klaus Pesch, Sponsoren sind die Sparkassen im Kreis Mettmann und die Stadtwerke Ratingen.

