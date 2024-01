Blutspendedienst West informiert Rotes Kreuz ruft rund um Karneval zur Blutspende auf

In der DRK-Blutspendestation, Linneper Weg 1, werden Blutspendetermine von montags bis freitags in der Zeit von 14 bis 20 Uhr angeboten. Zusätzlich gibt es am 31. Januar von 15 bis 19:.30 Uhr einen Blutspendetermin der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums an der Herzogstraße in Heiligenhaus.