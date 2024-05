7 x 11 Jahre Rote Funken Funken planen zwei neue Veranstaltungen

Wie der WDR am 20. Januar dem TV-Publikum mitteilte, konnten die Funken sich bereits in der vergangenen Session, besonders in der Abteilung der Funkenpänz, über zahlreichen Zuwachs freuen. Während des 14-stündigen Klausurmarathons im Funken-Vorposten in Hösel, wurden auch zu diesem Thema alle Weichen gestellt, um sich professionell den Herausforderungen (Training und Betreuung) von nun mittlerweile 80 Funkenpänz (im Alter von drei bis 17 Jahren) zu stellen.