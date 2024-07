Rotary Club Ratingen Neue Wege bei Charity-Aktionen

Der Rotary Club Ratingen hat einen neuen Präsidenten: Jorge Yen (41), gebürtiger Mexikaner und Führungskräfte-Trainer für Körpersprache, Sales und Verhandlungen, übernahm die Amtsgeschäfte von Armando Schmitt. Yen plant, das umfassende soziale Engagement des Serviceclubs weiterzuführen und will den Kontakt zu den Partnerclubs RC Velbert, RC Mettmann, Rotaract Velbert, Inner Wheel und Lions Club pflegen. Unter dem Rotary-Motto für 2024/25 „Feel The Magic of Rotary“ möchte Yen neue Wege in der Umsetzung zukünftiger Charity-Aktionen gehen. Der Rotary Club Ratingen feierte nicht nur die turnusmäßige Ämterübergabe, sondern auch sein 50-jähriges Jubiläum seit der Charterung durch den RC Velbert am 22. Juli 1974. Die Feierlichkeiten fanden bei Gründungsmitglied Hans-Joachim Loges in Kierspe statt. Loges wurde dabei für 50 Jahre Engagement zum Ehrenmitglied des Clubs ernannt. Die Feierlichkeiten wurden musikalisch von einer Mariachi-Band untermalt, was den Abend zu einem besonderen Erlebnis machte. Zudem überraschten der Rotary Club Velbert und der Lions Club Ratingen mit großzügigen Spenden für ein vom RC Ratingen frei wählbares Projekt. Ein zentrales Anliegen des Rotary Clubs Ratingen und seiner Partner ist das weltweite Programm „End Polio Now“ (die Kinderlähmung bekämpfen will) und die Jugendarbeit. Der Club unterstützt zudem verschiedene Ratinger Projekte im Bildungsbereich für benachteiligte Kinder und engagiert sich im Schüleraustauschprogramm Rotary Youth Exchange.