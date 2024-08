Nacht der Jugendkultur Heiße Rhythmen und heiße Reifen

Einige Städte beteiligen sich bereits zum 15. Mal an der Nachtfrequenz, andere sind in diesem Jahr neu dabei. Ratingen ist bereits „Wiederholungstäter“. Das Jugendamt bietet seit 2012 zur Nacht der Jugendkultur Programm an. Da gab es in den verganenen Jahren Lesungen, Poetry-Slams, Rap-Konzerte, Hip-Hop-Jams oder Workshops. Eine Skaternacht fand zum ersten Mal im Jahr 2013 statt. Damals noch auf der Skate-Anlage am Höseler Waldspielplatz, die wenige Jahre zuvor vom Ratinger Jugendrat konzipiert wurde.