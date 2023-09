Vermisstenfahndung Polizei sucht 82-jährigen Ratinger

() Die Kreispolizeibehörde Mettmann sucht seit Mittwochabend (27. September) nach dem Senior Roland I. aus Ratingen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der demente Mann in einer akuten Notsituation befindet, bitten die Ermittler um Unterstützung aus der Bevölkerung. Zum letzten Mal gesehen wurde der 82-Jährige gegen 15 Uhr an seiner Wohnanschrift in Ratingen-Zentrum bei Gartenarbeiten. Dann soll er mit einem Fahrrad davongefahren sein.