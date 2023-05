Kultur in Ratingen Düsseldorfer Band ist bekannt in der Live-Szene

Gemeint sind aber die Initialen der vier erfahrenen Musiker: Pierre Wrobbel an der Gitarre, Olaf Buttler am Bass, Katja Brunner mit sehr schöner Stimme und Elmar Stolley am Schlagwerk. Die vier haben mächtig Spaß an der Umsetzung von ausgesuchten Songs. In ihrem Repertoire ist alles willkommen, das sich in ihrer Besetzung richtig gut anhört und Atmosphäre schafft – ob laut, leise, getragen, fröhlich oder voll auf die 12.