An Urteilsfindung mitwirken Stadt sucht ehrenamtliche Richter

Der Kreis Mettmann hat die Stadt Ratingen gebeten, geeignete Personen zu benennen, die zu ehrenamtlichen Richtern am Verwaltungsgericht Düsseldorf, dem Oberverwaltungsgericht Münster sowie dem Sozialgericht in Düsseldorf und dem Landessozialgericht in Essen gewählt werden können. Die Amtsperiode beträgt jeweils fünf Jahre und beginnt für das Verwaltungsgericht am 1. Mai 2025, für das Oberverwaltungsgericht am 1. Februar 2025 sowie für das Sozialgericht und das Landessozialgericht am 1. Januar 2025. Für das Verwaltungsgericht Düsseldorf werden – bezogen auf den Bevölkerungsanteil Ratingens – zwölf Bewerber gesucht, für das Oberverwaltungsgericht Münster drei Personen, für das Sozialgericht Düsseldorf drei und für das Landessozialgericht Essen ein Bewerber.