Achtung Pendler! Begrenztes Angebot der Rheinbahn

Die Gewerkschaften haben für Donnerstag, 29. Februar, und Freitag, 1. März, einen ganztägigen Warnstreik angekündigt, der alle U-Bahn-, Straßenbahn- und die meisten Buslinien der Rheinbahn betrifft. Der Streik beginnt um 3 Uhr und soll 48 Stunden dauern. Betroffen ist das gesamte Netz der Rheinbahn, also die Stadt Düsseldorf, der Kreis Mettmann, die Stadt Meerbusch und die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen. Vom Streik betroffen ist auch das Angebot der Rheinbahn in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die Kunden-Center der Rheinbahn bleiben ebenfalls geschlossen. Trotz Streik versucht die Rheinbahn, auf einigen Buslinien Fahrten möglich zu machen. Fremd- und Tochterunternehmen könnten diese Leistungen übernehmen. Die Rheinbahn weist aber darauf hin, dass es dafür keine Gewähr gibt. Alternativ können Fahrgäste die App redy nutzen, dort finden sie alle Angebote der Mobilitätspartner auf einen Blick. Folgende Linien fahren (wahrscheinlich) nach Fahrplan: Die Linie O 14 (TaxiBus mit Anmeldung), Ratingen-Breitscheid, Am Kessel, Mintarder Weg, An der Pönt, Krummenweg, Ratingen-Hösel S; Linie O 19 (TaxiBus mit Anmeldung), Fliedner Krankenhaus, Lintorf, Rathaus, Ratingen-Lintorf, Mörikestraße; Linie 751, Ratingen-Hösel S, Ratingen-Lintorf, Angermund S, Kaiserswerth, Klemensplatz; Linie 770, Velbert ZOB, Heiligenhaus, Ratingen-Hösel S; Linie 771, Velbert ZOB, Heiligenhaus, Ratingen Ost S, Ratingen Mitte.