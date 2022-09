Schlager aus der Zeit des Wirtschaftswunders : Revue mit den „Sweethearts“ im Homberger Treff

Homberg Schlager aus der Zeit des Wirtschaftswunders leben in Homberg wieder auf. Eine Veranstaltung für Nostalgiker aber auch für die jüngere Generation, die wissen möchten, was Eltern und Großeltern früher gehört haben.

(RP) „So schön, schön war die Zeit“, mit diesem Lied von Freddy Quinn verbinden die einen (älteren) eine Zeit des Aufbruchs und des Neubeginns, die anderen (jüngeren) eine Zeit des Altertums und der Antiquiertheit. Aber beide Klientel können am Samstag, 8. Oktober, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in den Räumen des Bürgervereins Ratingen-Homberg auf der Herrnhuter Straße 4 alte Schlagerzeiten wieder lebendig werden lassen. Die einen als Erinnerung, die anderen als einen Blick in die Zeit, in der die Eltern und Großeltern noch jung waren.