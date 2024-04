Kirchenmusik in Homberg Restaurierte Ott-Orgel erklingt erstmals wieder

Unter dem Motto „Am Fünften um Fünf“ fand jetzt wieder ein festlicher Konzertgottesdienst in der Christuskirche in Homberg statt. Die Leitung lag wie stets in den bewährten Händen von Landeskirchenmusikdirektor Ulrich Cyganek. Neben den Sängern Elisa Rabanus (Sopran) und Carsten Siedentop (Bass) spielte Stephan Vörding Trompete, unterstützt von den Streichern Astrid Nye und Karin Rückwardt (Violine), Ortrud Reinhold (Viola), Marina Cyganek (Violoncello) und Ulrich Cyganek an der Orgel. Es sang der Chor der Christuskirche unter der Leitung von Heinrich Arndt. Der Liturg war Pfarrer Ulrich Pohl.