Restaurants in Ratingen Gäste mögen den Gänsebraten klassisch

Die Krone Homberg bezieht ihre Gänse aus dem nahen Münsterland. „Von verschiedenen Höfen“, sagt Claudia Glöckler. „Wir achten eigentlich bei allem darauf, immer sehr regional einzukaufen.“ War der Einkauf von Gänsen im vergangenen Jahr für die Gastronomen noch risikoreicher, da die Preise recht hoch waren, hat sich das in diesem Jahr wieder entspannt. „Wir hatten keine Vogelgrippe mehr“, sagt Claudia Glöckler. Und auch das Sommerwetter kam durch den Regen und die kühleren Temperaturen der Gänseaufzucht sehr zugute. So können sich die Leute von November bis Weihnachten in den Ratinger Restaurants die Gänsebraten schmecken lassen.