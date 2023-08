Vortragsreihe des Heimatvereins Meteorologe spricht beim Jonges-Abend im Bürgerhaus

Ratingen · (RP) Am kommenden Dienstag, 22. August, findet die im Februar dieses Jahres gestartete neue Reihe der „Jonges-Abende‟ mit Vortrag ihre Fortsetzung: Um 19.30 Uhr wird im Bürgerhaus am Marktplatz im oberen Saal der Diplom Meteorologe Ulrich Otte über das Thema „Aspekte des Klimawandels in unserer Gesellschaft – und wie könnte man damit umgehen?

20.08.2023, 11:55 Uhr

Nach dem Biwak steht jetzt wieder ein Vortragsabend der Jonges auf dem Programm. Foto: Achim Blazy (abz)

‟ referieren. Im Mittelpunkt seines kenntnisreichen und brandaktuellen Vortrages (Ulrich Otte war Abteilungsleiter beim Deutschen Wetterdienst) stehen folgende Schwerpunkte: Klimawandel bei uns bis heute; Szenarien für die Zukunft; Was müssten und was können wir tun – als Gesellschaft, global, lokal, technologisch? Einlass ist um 19 Uhr, Gäste sind wieder ausdrücklich willkommen. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Die Reihe der Jonges-Abende, die Baas Edgar Dullni ins Leben gerufen hat, wollen Geselligkeit mit Information verknüpfen: Deshalb wird zu jedem Termin ein Referent oder eine Referentin für einen kurzen Vortrag eingeladen, über den anschließend in der Runde auch ausgiebig diskutiert werden kann. Der nächste Termin ist bereits für den 24. Oktober geplant.

(RP)