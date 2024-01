St. Marien Krankenhaus Ratingen Förderverein lässt Relief über dem Haupteingang säubern

Der Förderverein kämpft Hand in Hand mit der Geschäftsführung, der Stadt Ratingen und dem Kreis Mettmann um den Erhalt des Krankenhauses an der Werdener Straße. „Langfristig sind wir nur im Verbund mit anderen Häusern überlebensfähig“, so verkündete es das St. Marien-Krankenhaus im August vergangenen Jahres. Die Geschäftsführung des Marien-Krankenhauses hatte gehofft, bis Ende des Jahres 2023 einen Partner präsentieren zu können. Auf Nachfrage teilt das Krankenhaus im Dezember jedoch mit, dass sich die Verhandlungen verzögern. Das Haus konnte also zum Jahreswechsel noch keinen neuen Partner benennen. Während der Suche nach einem Partner läuft der Krankenhausbetrieb für Mitarbeitende und Patienten wie gewohnt weiter.