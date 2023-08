Unternehmen in Ratingen Läuft wie geschmiert

Es begann in den 1930er-Jahren. Alexander Rebs hatte in Wuppertal studiert und lebte in Düsseldorf. „Zunächst hat er im Außendienst bei einer heute noch existierenden Firma gearbeitet“, erzählt Alexander Rebs junior, der Enkel des Firmengründers. Nebenbei bastelte der Zivilingenieur in seiner Garage und entwickelte 1936 einen Progressiv-Verteiler.