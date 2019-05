Feuer : Rauchsäule über Eggerscheidt

Eggerscheidt Eine Ausbreitung des Brandes konnte durch den schnellen Einsatz verhindert werden.

(RP) Ein weithin sichtbarer großer Rauchpilz am blauen Himmel über Ratingen beunruhigte viele Bürger. Gegen 14:02 Uhr wurde der Kreisleitstelle in Mettmann ein Brand an der Straße Zu den Höfen gemeldet. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit Kräften der Berufsfeuerwehr und des Löschzuges Hösel-Eggerscheidt aus. In der Nähe eines landwirtschaftlichen Gebäudes brannten Holz und Reifen in voller Ausdehnung. Eine Ausbreitung des Brandes konnte durch den schnellen Einsatz verhindert werden. Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt.