Kostenpflichtiger Inhalt: Wer ist für die Bekämpfung zuständig? : Ratten sorgen in Ratingen Süd für Ärger bei Anliegern

Dieser Anblick bot sich tagsüber auf einer Terrasse an der Raiffeisenstraße in Ratingen Süd. Foto: RP/Hirsch

Ratingen Uwe Hirsch und seine Frau trauten morgens ihren Augen nicht. Auf der Terrasse ihres Hauses in Süd waren am hellichten Tag Ratten zu beobachten. Das meldete Hirsch dem Ordnungsamt. Und bekam die Auskunft: Rattenbekämpfung sei in dem Fall Privatsache.