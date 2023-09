Kultur, Jugend, Mobilität Fünf Ausschüsse kommen im Rathaus zusammen

In der kommenden Woche stehen wieder Sitzungen verschiedener Ratsgremien im Kalender. So tritt der Ausschuss für Kultur und Tourismus am Dienstag, 12. September, um 16.30 Uhr im Konferenzraum des Rathauses, erste Etage, zusammen und hält Rückblick auf die Veranstaltungsformate „Rampenlicht“ und „Sommerbühne“. Zudem stellt sich der neue Leiter der Stadtbibliothek, Ahmet Özdemir, dem Gremium vor, der seit 1. Juli im Amt ist.