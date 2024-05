Reaktion der Ratinger Politik Ratsfraktionen begrüßen Einigung zur Notfallpraxis

Mit viel Engagement von Politik und Verwaltung ist ein erstes Etappenziel erreicht: Bis zum 31. März 2025 werden die Notfallpraxen in Ratingen mindestens offenbleiben. Ab sofort soll eine detaillierte Nutzungsanalyse starten, um valide Aussagen zur Auslastung zu treffen. Sechs Fraktionen mahnen in einer gemeinsamen Stellungnahme dennoch schon zum jetzigen Zeitpunkt die Daseinsvorsorge auch über den 31. März hinaus an.