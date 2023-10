Polizei sucht Zeugen Ratinger bei Überfall schwer verletzt

Bereits im vergangenen Jahr wurde das Thema Sicherheit auch in der Politik diskutiert. Nach mehreren Vorfällen in und um die Ratinger Innenstadt forderten die Ratsfraktionen Polizei und Ordnungsamt auf, über die Lage zu informieren. Dabei zeigte sich jedoch, dass „gefühlt“ und „gerechnet“ zwei Paar Schuhe sind. Als besonders schlimm und damit relevant für das Sicherheitsgefühl der Ratinger Bürger werden Körperverletzungen gewertet. Davon gab es 2021 in Ratingen Mitte 120, also fast jeden dritten Tag eine. Davon waren 26 sogar sogenannte gefährliche Körperverletzungen, also solche, bei denen Waffen wie Schlagstöcke und Messer im Spiel waren. Diesen besonders schweren Straftaten geht die Polizei mit hohem Aufwand nach, sodass bei Gewaltdelikten die Aufklärungsquote mit 82 Prozent besonders hoch ist.