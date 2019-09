Wirtschaft : Ratinger Verleger in den USA ausgezeichnet

Ratingen Jörg Spangemacher in die Hall of Fame aufgenommen.

(RP) Seit 38 Jahren zeichnet der Verband der amerikanischen optischen Industrie (The Vision Council) Personen der Branche für ihre besonderen und hervorragenden Verdienste um die Branche aus mit der Aufnahme in die Hall of Fame. Nun wurde Jörg Spangemacher als erster Europäer während der Vision Expo West in Las Vegas mit diesem Ehrentitel ausgezeichnet.

Jörg Spangemacher verlegte in seinem Ratinger Verlag Mediawelt GmbH seit fast 40 Jahren zwei deutschsprachige Fachzeitschriften für Augenoptiker (FOCUS) und Augenärzte (der Augenspiegel) sowie zwei englischsprachige Titel für die internationale optische Industrie (MAFO – Ophthalmic Labs & Industry) sowie für die Kontaktlinsenindustrie (Global Contact). In seinem chinesischen Verlag publiziert Jörg Spangemacher seit zwölf Jahren zwei weitere Fachzeitschriften in chinesischer Sprache, die sich an die gleichen Zielgruppen wenden wie in Europa.