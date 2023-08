100 Jahre Unternehmensverband “Deutschland könnte wieder der kranke Mann Europas werden“

Rund 200 Besucher hatten sich zur Jubiläumsveranstaltung des Ratinger Unternehmensverbandes auf die Gästeliste eingetragen. Gegründet im wirtschaftlich schwierigen Jahr 1923 blickt der Verein auf Höhen und Tiefen in seiner Geschichte zurück. Neben einem Exkurs in die Geschichte des Unternehmensverbands und der Stadt Ratingen warf Gastredner Christoph M. Schmidt auch einen Blick in die gesamtwirtschaftliche Zukunft des Landes. Und die sieht er nicht gerade rosig.