Schach : Schachklub beendet erfolgreiche Saison

Ratingen Julius Chittka nahm an der Europameisterschaft 2019 in Skopje teil.

(RP) Mit der Siegerehrung des Vereinsmeisters Boris Brosig endete eine erfolgreiche Saison des Ratinger Schachklubs 1950. Die Meisterschaft wurde in drei Gruppen ausgetragen. Sieger der B-Gruppe wurde Wolf Ebert. In der C-Gruppe sicherte sich der 13-jährige Henri Morgenroth den 1. Rang. Die Vereinsblitzmeisterschaft gewann Boris Brosig vor Matthias Gatterer. Julius Chittka nahm an der Europameisterschaft 2019 teil. Nach dem Abitur hat er bei Chessbase in Hamburg seine Erkenntnisse erweitert, so dass er in Skopje starten konnte. Unter den 358 Teilnehmern belegte er mit 4,5 Punkten Platz 263. Fabian Skoerys gewann nach der Jugendbezirksmeisterschaft auch die des Niederrheinischen Schachverbandes und jüngst in Lintorf die Jugendstadtmeisterschaft. Die 1. Mannschaft schaffte den Aufstieg in die NRW- Klasse und die 2. Mannschaft in die Regionalliga. Die Jugendmannschaft spielt in der kommenden Saison bereits in der Niederrheinregionalliga. Informationen unter www.rsk1950.de.