Wirtschaft : Familien wollen Sparmeister werden

Ratingen Sieben Familien sind gegeneinander angetreten. Bis zu 40 Prozent Einsparungen sind möglich.

(RP) Vor einem halben Jahr fand der offizielle Start für sieben Familien bei der Ratinger Energiesparmeisterschaft statt. Die Aktion wird von der Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW in Ratingen und dem Klimaschutzmanagement der Stadt Ratingen organisiert und wird durch die Stadtwerke Ratingen und die Sparkasse Hilden, Ratingen, Velbert (HRV) unterstützt. Sieben Familien treten ein Jahr lang in den Disziplinen „Strom sparen“ und „Heizenergie sparen“ an und können schon deutliche Erfolge vorzeigen. Zeit für eine erste Halbzeitbilanz.