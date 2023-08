Wasser marsch! Bürger Union will Brunnen flott machen

„Eine letzte Anfrage eines Ratskollegen aus Mai 22 sollte schriftlich beantwortet werden, dies ist unserer Erkenntnis nach bis heute nicht geschehen. Offensichtlich besteht in der Verwaltung kein großes Interesse daran, die mit erheblichem finanziellen Aufwand errichteten Brunnenanlagen wieder in einen funktionstüchtigen Zustand zu versetzen oder durch Beauftragung von Fachfirmen versetzen zu lassen“, ärgert sich die Fraktion. „In diesem Zusammenhang möchten wir in der Sitzung des nächsten Bezirksausschusses Mitte folgende Fragen beantwortet wissen: Wie ist der aktuelle Sachstand in der Bearbeitung der beschlossenen Sanierungen? Welches Amt ist konkret mit der Umsetzung der Beschlüsse zur Sanierung der Brunnenanlagen betraut? Woran scheiterte bislang eine Reparatur und Wiederinbetriebnahme der genannten Brunnenanlagen?“