Wer zielt am Besten? Ratingens Beerpong-Meister wird ermittelt

Und so geht es: Becher werden in zwei gegenüberliegenden Dreiecken auf einem Spieltisch angeordnet. Mit Tischtennisbällen versuchen die Spieler einen der generischen Becher zu treffen. Bleibt der Ball in einem Becher liegen, muss der Gegner den getroffenen Becher leer trinken. Dieser Becher wird dann aus dem Spiel genommen. Gewonnen hat, wer zuerst alle Becher auf der Gegnerseite abgeworfen hat.