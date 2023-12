Ratinger Kenia-Hilfe Ratinga School hat die beste Schülerin

Ratingen · In Zeiten wie diesen freut man sich besonders, wenn man positive Nachrichten erhält. So erging es auch den Vertretern der Kenia-Hilfe, Irmel Hinssen, Doris Jacobs und Peter Mentzen, als sie vom Schulleiter „ihrer“ Ratinga School Ronald Mwasaru über die Ergebnisse der zentralen Abschlussprüfungen der Schulen in Kenia informiert wurden.

Die Schüler der Ratinga School freuen sich über das gute Abschneiden. Foto: Kenia-Hilfe

Von den sechs Schulen der Mekaela Academies belegte die Ratinga School in der Durchschnittsnote einen zweiten Platz. In diesem Zusammenhang ist die Schülerin Patience Khavakali, die durch eine Patenschaft der Kenia-Hilfe gefördert wurde, besonders erwähnenswert. Ihr Schulleiter schreibt über Patience: „Sie ist 13 Jahre alt. Ihre Mutter ist alleinerziehend mit zwei Töchtern. Ihr Vater starb als Patience sechs Jahre alt war. Ihre Mutter ist Lehrerin und wir beschäftigten sie an der Ratinga School, um ihr die Erziehung ihrer Kinder zu ermöglichen. Patience ist sehr fleißig, motiviert sich selbst und konzentriert sich intensiv auf ihren Lernstoff. Sie hat die Abschlussprüfungen mit 407 Punkten als beste Schülerin der Ratinga School und der sechs Schulen der Mekaela Academies bestanden. Mit ihrem Ergebnis ist sie unter den zehn besten Schülern des Regierungsbezirks. Ich bin sehr stolz auf sie!“ Mit diesem Stolz ist Ronald Mwasaru nicht alleine. Die Ratinger Kenia-Hilfe freut sich ebenfalls über den Erfolg.

(RP)