Nächster Schritt für Wohnunsbauprojekt in Hösel Das lange Warten auf Wohnraum

Eltern erinnern an die prekäre Lage der Höseler Grundschule. Würde eine neue Kita zwar den Bedarf an Betreuungsplätzen vor Schuleintritt entschärfen, so gibt es schon jetzt keine ausreichenden Schul- und Ogata-Plätze. Die Stadt entgegnet hier: „Der Stadt Ratingen ist der Bedarf an Plätzen in Grundschulen ebenfalls bewusst. Da die Kapazitätsgrenze der derzeit dreizügigen Grundschule in Hösel bereits erreicht ist, ist geplant, diese zukünftig zu einer fünfzügigen Grundschule auszubauen.“ Auch eine zusätzliche Kita sei in Planung.