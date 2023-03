Bauvorhaben an der A 3 Pläne für Raststätte Hösel liegen aus

Grundlage für den Ausbau der Raststätte ist eine Untersuchung der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt). Sie ermittelte im Jahr 2018 entlang der A 3 zwischen den Autobahnkreuzen Langenfeld und Breitscheid einen erheblichen Fehlbedarf an Lkw-Stellplätzen. Der untersuchte Autobahnabschnitt ist die direkte Verbindung zwischen der Metropolregion Rheinland und dem Ruhrgebiet. Das Verkehrsaufkommen ist entsprechend hoch. Dies wirkt sich auch auf die Parkplätze entlang der Strecke aus. Gerade in den Abendstunden sind diese stark überlastet so das Ergebnis der Erhebung. Eine Prognose geht von einem weiteren Anstieg des Fehlbedarfs bis zum Jahr 2030 aus.