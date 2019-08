Ratingen : Stadt macht bei Nacht der Jugendkultur mit

Ratingen Kulturelle Partner in 90 Städten und Gemeinden organisieren an rund 150 Locations eine Vielzahl von Programmen.

(RP) Vom 28. auf den 29. September 2019 feiern Jugendliche die „nachtfrequenz19 – Nacht der Jugendkultur“. Bereits zum zehnten Mal präsentiert und fördert dieses Großevent die kulturellen Aktivitäten, die Ideen und die Talente von Jugendlichen. Kulturelle Partner in 90 Städten und Gemeinden organisieren an rund 150 Locations eine Vielzahl von Programmen.

Los geht es am Samstag, 28. September, um 19.30 Uhr im „Lux“. Von Old School Sound über Boom Bap Beats bis zu authentischem Rap ist für jeden HipHop-Fan etwas dabei. Headliner des Abends ist Kwam.E. Nach seinem internationalem Erfolg als Feature-Gast auf Ace Tees Hit „Bis du Down“ veröffentlichte er im Frühjahr 2018 seine EP „Whut Da Phunk“ und konnte seinen Namen in der deutschen HipHop-Szene etablieren. Seine Musik vereint entspannte Lockerheit mit friedlichem Battlerap und deftigem New York-Sound, tanzbar und Party tauglich.