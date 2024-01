An(ge)dacht Menschenwürdig

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ So lautet der Artikel 1 unseres Grundgesetzes, das in diesem Jahr 75 Jahre alt wird. Ein guter und wichtiger Grund, dies gerade in der heutigen Zeit zu feiern! Der Artikel 1 ist und bleibt die Grundlage unseres Zusammenlebens und der Demokratie. In dieser Intention sind zu Beginn des neuen Jahres König*innen in Ratingen unterwegs, die für diese unveräußerliche Menschenwürde stehen und eintreten. Zum einen sind es die König*innen, die der Bildhauer und Diakon Ralf Knoblauch als Unikate aus jahrhundertealten Holzbalken geschnitzt hat. Sie tragen in ihrer unterschiedlichen Größe, Form und individuellem Gesichtsausdruck, in ihrer aufrechten Haltung, sowie mit dem Attribut der goldenen Krone gekrönt, die Botschaft von der Würde eines jeden Menschen in die ganze Welt. Vom 6. bis 25. Januar sind die König*innen an verschiedenen Orten im St. Marienkrankenhaus und den St. Marien-Seniorenheimen platziert. Hier möchten sie uns einladen zum Nachdenken und Innehalten, zum Trösten und getröstet werden. Sie machen uns aufmerksam auf die Verletzlichkeit des Menschen, aber auch auf das sorgende für- und miteinander Dasein in schwierigen und traurigen Lebenslagen. Zum anderen sind es wieder die vielen königlichen Kinder und Jugendliche, die als Sternsingerinnen und Sternsinger den Segen und den Frieden von Weihnachten zu den Menschen in ihre Wohnungen und Häuser bringen. Sie sammeln Spenden für Projekte in der Welt, die vor allem Kindern zugutekommen. So tragen auch diese König*innen mit ihrem großartigen Engagement dazu bei, ein menschenwürdiges Leben für benachteiligte Kinder in den armen Ländern dieser Erde zu ermöglichen. Lassen Sie sich von all den wundervollen Königinnen und Könige beschenken, herausfordern und inspirieren! Alles Gute, Glück, Gesundheit und Gottes Segen für das neue Jahr 2024 wünscht Ihnen