Einkaufen in Ratingen Lederwaren Geffers schließt

Vielen Ratingern, die auf der Suche nach Taschen, Lederwaren und Koffern sind, ist Lederwaren Geffers ein Begriff. Erst 2020 wurde das Geschäft gründlich renoviert und wieder eröffnet. Jetzt künden seit einigen Tagen große Schilder im Schaufenster an der Wallstraße von der Schließung. „Bis zum 8. April läzft der Räumungsverkauf“ so Inhaberin Nurten Akgül. Allerdings muss sie zugeben, dass es bereits viele Lücken gibt. Die Bestände sind schon ziemlich geräubert. Wer auf die Waren von Geffers nicht verzichten will, kann noch in Hilden in der Bismarckpassage am Warrintgtonplatz fündig werden. „Diese Fililale bleibt bestehen“, so Akgün. RP-Foto: Achim Blazy