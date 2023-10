Radwege in Ratingen Radverbindung nach Lintorf wird umgestaltet

Damals unterbreitete die CDU in einem Antrag zwei Lösungsansätze. Der von der CDU favorisierte Vorschlag wurde jetzt von der Verwaltung übernommen und durch die neue Leiterin für Verkehrsplanung dem Bezirksausschuss vorgestellt. Die Ratsherren erläutern: „Geplant wird die Umgestaltung der Parkplätze nach dem Bahnübergang zu einem Radweg. So können die Radfahrenden getrennt vom motorisierten Verkehr die Gleise queren und haben keine Konflikte mit Fußgängern oder PKW. An der Kreuzung am Beeker Hof werden die Radfahrenden auf den, dann sehr breiten Fußweg und dort zum bestehenden Radweg vor der Kirche geführt. Insgesamt eine erfreuliche Entwicklung” so die beiden Ratsherren abschließend.