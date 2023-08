Antrag für den Bezirksausschuss Radweg an der Mettmanner Straße soll saniert werden

Auch die Möglichkeiten zur übergangsweisen Aufstellung von Warnbaken oder anderen Warnhinweisen an den neuralgischen Stellen sollen dem Ausschuss vorgestellt werden. Der Rad- und Gehweg war bereits im Jahre 2020 zu Recht vom Jugendrat als dringend sanierungsbedürftig moniert worden. Daraufhin fasste der Stadtentwicklungsausschuss im vergangenen Jahr den Beschluss, dass die Verwaltung in einem ersten Schritt an den zuständigen Straßenbaulastträger, den Betrieb Straßen NRW, herantreten und dort auf die dringende Notwendigkeit zur Sanierung des Abschnitts hinweisen solle.