Ohne Helm unterwegs Zwei Radfahrerinnen bei Unfällen schwer verletzt

Auf dem Radweg an der Fritz-Bauer-Straße verlor 61-jährige Pedelec-Fahrerin in Höhe der Autobahnauffahrt der A 52 in Fahrtrichtung Düsseldorf die Kontrolle über ihr Fahrrad, weil sie versuchte ihre herunterfallende Mütze festzuhalten. Die Ratingerin stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.