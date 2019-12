Zusammenstoß an der Volkardeyer Straße : Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Die 17-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: dpa/Lukas Schulze

Ratingen Eine 17-Jährige erlitt am Nachmittag bei einem Verkehrsunfall an der Volkardeyer Straße schwere Verletzungen. In einer Fußgängerfurt prallte sie mit einem Auto zusammen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein schwerer Unfall ereignete sich am späten Montagnachmittag in Ratingen. Eine 48-Jährige war gegen 17 Uhr mit ihrem PKW auf der Volkardeyer Straße in Richtung Düsseldorfer Straße unterwegs. An der Kreuzung Zur Spiegelglasfabrik wollte die Frau aus Ratingen nach rechts abbiegen.

Nach Angaben der Polizei Mettmann übersah die Autofahrerin dabei eine 17-jährige Ratingerin, die mit ihrem Fahrrad die Fußgängerfurt in der Straße Zur Spiegelglasfabrik überquerte. Nach bisherigen Zeugenaussagen zeigte die Fußgängerampel zum Überqueren der Straße zu dem Zeitpunkt grün. Im Kreuzungsbereich stießen PKW und Radlerin zusammen. Die 17-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

(juju)