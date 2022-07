Geblitzt in Ratingen : Viel zu schnell: Polizei blitzt Radfahrer

Ratingen Ob es sich bei dem Fahrradfahrer um einen verirrten Teilnehmer der Tour de France oder schlicht um einen übermotivierten Freizeitsportler handelte, konnte die Polizei nicht herausfinden.

(kle) Das kommt auch nicht alle Tage vor. Am Donnerstag hat die Polizei einen erheblich zu schnell fahrenden Radsportler geblitzt. Der Mann war mit 62 km/h an der Messstelle vorbeigerast. Erlaubt sind 30 Kilometer pro Stunde. Zwischen 8.30 und 11.30 Uhr hatten die Experten des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Mettmann mit ihrem Messgerät ESO 8.0 Stellung an der abschüssigen Mettmanner Straße in Fahrtrichtung Ratingen kurz vor der Einfahrt eines Reiterhofes bezogen. Im dreistündigen Messzeitraum fuhren dort insgesamt 389 Autofahrer an der Messstelle vorbei – davon waren 90 zu schnell unterwegs. Besondere Aufmerksamkeit zog der Radfahrer auf sich: Denn gegen 10.20 Uhr raste er mit derart hohem Tempo vorbei, dass das ESO-Gerät auslöste – und eine Geschwindigkeit von 62 km/h anzeigte. Ob es sich bei dem Fahrradfahrer um einen verirrten Teilnehmer der Tour de France oder schlicht um einen übermotivierten Freizeitsportler handelte, konnte die Polizei nicht herausfinden, denn der Radfahrer fuhr, nachdem er geblitzt worden war, davon, ohne dass die Polizei den Mann kontrollieren konnte.